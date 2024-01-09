Спецоперация 09 января 2024, 10:52 ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ МО: военные уничтожили место встречи командиров подразделений ВСУ РИА «Новости»

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Российские военнослужащие атаковали место, в котором проводили встречу командиры украинских подразделений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях», — указали в оборонном ведомстве.

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ВС России также поразили огневые позиции ВСУ, живую силу и технику противника в 108 районах. За сутки военные перехватили пять украинских ракет HIMARS американского производства и сбили 14 беспилотников.

Ранее войска успешно атаковали командно-наблюдательные и опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении. ВС России ударили по противнику с помощью универсальных модулей планирования коррекции.

Во время боев у населенных пунктов Ямполовка, Торское и Червоная Диброва бойцы ликвидировали четыре вражеских командно-наблюдательных и три опорных пункта. Военнослужащие также уничтожили два района сосредоточения техники ВСУ.