Важное 04 апреля 2024, 11:07 ВС России ударили по месту дислокации иностранных инструкторов в Харькове Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по месту дислокации иностранных инструкторов РИА «Новости»

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Российские силы в ночь на 4 апреля атаковали танковое училище в Харькове, куда перед этим привезли иностранные танки с иностранными инструкторами. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковских коллег.

«Под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях, 192, в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — рассказал он.

Кроме того, ВС России поразили подстанцию в микрорайоне Новые дома в Слободском районе, и в городе пропало электричество. При этом есть данные о том, что троллейбусы продолжают ходить.

Ранее стало известно, что российские бойцы уничтожили несколько гаубиц ВСУ М777 на Южно-Донецком направлении, использовав реактивную систему залпового огня «Град». Оружие хранилось в ангаре в тыловом районе, однако его обнаружили и ликвидировали, информировало Минобороны.