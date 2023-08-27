Спецоперация 27 августа 2023, 14:35 ВС России ударили по аэродрому в Киевской области Минобороны: ВС РФ ударили из высокоточного оружия по аэродрому под Киевом РИА «Новости»

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Российские вооруженные силы ночью ударили высокоточным оружием большой дальности по аэродрому в районе села Пинчуки в Киевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

Он отчитался о достижении цели удара. Назначенный объект удалось поразить.

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Оповещения о воздушной тревоге ночью сработали на всей территории Украины. Около 03:30 сирены зазвучали как в Киевской области, так и в Киеве. Об отбое тревоги в регионе объявили только ранним утром.

Ранее пользователи соцсети Х (бывший Twitter) предупредили президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВС России будут уничтожать американские истребители F-16 еще на аэродромах, так что ВСУ даже не успеют использовать их в бою. Так комментаторы отреагировали на сообщение Зеленского о том, что соглашения по поставкам истребителей уже начали реализовываться. Пользователи спрогнозировали, что F-16 «станут разочарованием» как для Украины, так и для Запада.