21 ноября 2023, 02:46
ВС России ударили дронами по Киеву и западу Украины
«РВ»: беспилотники атаковали Киев и западную часть Украины
Российские силы нанесли удар беспилотниками по ряду регионов Украины. Под обстрел попала Киевская область и авиабаза ВСУ в Хмельницкой области, сообщил Telegram-канал военкоров «Русской весны».
«Сначала дроны появились в Сумской, Черниговской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, а теперь атакуют Западную Украину. Одной из целей стала авиабаза ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области», — указали в сообщении.
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По данным канала, ранее взрывы прозвучали в районе Красноармейска в ДНР.
Целями российских военных на Украине являются только объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры. В ночь на 19 ноября ВС России вновь атаковали при помощи дронов. Российские беспилотники двигались по Винницкой области по направлению к Черниговской.
До этого в Киеве слышали взрывы. Местные власти объявили воздушную тревогу и призвали горожан оставаться в укрытиях.
Киев
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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