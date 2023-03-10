Спецоперация 10 марта 2023, 08:17 ВС России точным ударом поразили группу бойцов ВСУ в районе Сватово-Кременной «Русская весна»: ВС РФ поразили группу ВСУ в районе Сватово-Кременной

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Точный удар Вооруженных сил России разорвал группу боевиков ВСУ у Сватово-Кременной. Об этом написало издание «Русская весна».

Разведчики группировки «О» обнаружили точку ротации подразделений украинской армии в лесу. Координаты передали. Российские бойцы вместе с артиллерией уничтожили группу ВСУ в момент, когда на бронемашине приехала новая смена взамен старой. Снаряд уничтожил не только живую силу, но и боевую технику.

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Накануне офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко, выступая в эфире украинского канала, признался, что у Вооруженных сил Украины практически не осталось потенциала для наступления в направлениях Кременной и Сватово, где идут ожесточенные бои.

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Украинские войска несут большие потери в Артемовске, почти окруженном российской армией. ВС РФ контролируют всю восточную часть города. А по данным СМИ, серьезные потери у ВСУ есть по всей линии фронта.