Эксклюзив 21 января 2023, 18:46 ВС России тактически улучшили позиции на Запорожском направлении Военный эксперт Насонов: позиции ВС России в районе Запорожья тактически улучшились РИА «Новости»

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Минобороны России сообщило, что на Запорожском направлении в результате наступления подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи и позиции. Эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов в разговоре с «360» провел разбор брифинга оборонного ведомства и отметил важные моменты специальной военной операции.

«Достаточно незаметно прошло то, что мы тактически улучшаем своим позиции на Запорожском направлении. И делаем это уже не первые сутки. Медленно, но подминаем несколько населенных пунктов под себя», — подчеркнул он.

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Не менее важным событием Насонов назвал доминирование российских сил в небе. Он напомнил, что Вооруженные силы России уничтожили Су-24 и Ми-8, а также 14 беспилотных летательных аппаратов.

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«И также несколько ракет HIMARS, успешно сбили и радиолокационную станцию. В системе контрбатарейной борьбы мы тоже имеем некий успех, потому что смогли не только обнаружить радиоволны AN/ТPQ-37, но и не дали возможность ее утащить. Мы ее уничтожили», — подчеркнул военный эксперт.

Насонов отметил небольшое продвижение на Донецком направлении. Российские подразделения взяли под свой контроль населенный пункт Двуречье.

«Успехи налицо», — заключил он.