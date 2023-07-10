Спецоперация 10 июля 2023, 10:01 ВС России существенно усилили позиции на Краснолиманском направлении Врио главы ДНР Пушилин: войска России усилили позиции на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские войска достигли успехов на Краснолиманском направлении и усилили свои позиции. Об обстановке в этой зоне боевых действий рассказал в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, сообщил ТАСС.

«На Краснолиманском направлении есть достаточно существенное улучшение позиций российскими подразделениями», — сказал он.

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Подразделения Вооруженных сил России, по словам Дениса Пушилина, уничтожили большое количество техники и личного состава противника.

Ситуацию в ДНР он назвал сложной, но контролируемой. На Авдеевском направлении новых позиций не заняли, но продолжили бои. На Южно-Донецком и Угледарском направлениях украинские подразделения вновь попытались отбить позиции, но не смогли, рассказал он.

Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины сменили тактику. После начала контрнаступления они перестали бросать в бой большие группы, переключившись на атаки малыми силами.