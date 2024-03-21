Спецоперация 21 марта 2024, 17:22 ВС России стоят по высотам. Балицкий рассказал о ситуации в Работине Балицкий: ВС России контролируют высоты в Работине и центр села Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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Российские военные контролируют высоты в Работине и центр села. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

Противник находится в ложбине, как и ранее. Бойцы ВС России ежедневно берут пленных в населенном пункте, в тои числе тех, кто сдается добровольно.

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«Наши вооруженные силы стоят по высотам — нас это устраивает с точки зрения баланса», — отметил Балицкий.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов ранее рассказал, что российские военные вытеснили украинских боевиков из центра Работина и продвинулись на север. Армия стала доминировать в контрбатарейной борьбе.

Присутствие ВСУ на территории Работина сродни оккупации, заявили местные жители. Люди призвали украинских боевиков оставить населенный пункт, сообщали «Известия».