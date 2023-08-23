Спецоперация 23 августа 2023, 17:11 ВС России стали легко уничтожать западную технику в зоне спецоперации — СМИ WSJ: западная техника в зоне СВО стала легкой мишенью для ВС России IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/globallookpress

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Российская армия так легко уничтожает американскую технику в зоне спецоперации, что украинские войска вынуждены бросать ее на поле боя. Об этом написало издание The Wall Street Journal.

«Войска бросают американскую технику, так как она оказалась легкой мишенью для российской артиллерии», — отметили журналисты.

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Западные танки не могут передвигаться под бесконечными обстрелами. При этом, как добавил автор материала, «русские не отступят».

Ранее британские СМИ усомнились в том, что Украине помогут американские F-16: у российских истребителей радары более совершенны и, соответственно, опасны для техники ВСУ. Кроме того, отмечалось, что западным истребителям, когда они наконец поступят на вооружение украинской армии, придется запускать ракеты малой дальности, потому что США едва ли предоставят ракеты JASSM с большим радиусом действия. А с ракетами Storm Shadow или SCALP истребители из Соединенных Штатов несовместимы.