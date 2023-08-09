Спецоперация 09 августа 2023, 16:24 ВС России сорвали украинскую попытку разведки боем в Запорожской области Минобороны: ВС России сорвали попытку ВСУ провести разведку боем у села Приютное РИА «Новости»

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Российские военные на Южно-Донецком направлении сорвали попытку ВСУ провести разведку боем возле села Приютное в Запорожской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что в районе Урожайного в ДНР удалось пресечь деятельность украинской ДРГ.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 180 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины, польская самоходка Krab, САУ «Акация» и два орудия «Гиацинт-Б».

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До полусотни вражеских бойцов уничтожили на Херсонском направлении. Всего в течение суток силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетчиками и артиллеристами нанесли поражение солдатам и технике ВСУ в 132 районах проведения спецоперации.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — отметил Конашенков.

В министерстве добавили, что за сутки удалось уничтожить 35 украинских беспилотников. Аппараты вывели из строя в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территориях республик Донбасса.

На Купянском направлении российские военные улучшили свои позиции, сообщили «Известия». За сутки бойцы отразили несколько атак ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

Украинские военные атаковали село Белая Березка, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он рассказал, что в результате обстрела повреждения получили здания и автомобили, из людей никто не пострадал.