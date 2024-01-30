30 января 2024, 07:23
ВС России сорвали шесть попыток усиления ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские силы сорвали на Южнодонецком направлении шесть попыток усиления ВСУ
Российские военные сорвали шесть попыток украинских боевиков усилить свои позиции на Южно-Донецком направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал глава пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.
«На Южно-Донецком направлении подразделения „Востока“ продолжают выполнение боевых задач. В течение прошлых суток пресекли шесть попыток ВСУ усилить передовые позиции в районах Старомайорского, Приютного и Новомихайловки», — сказал он.
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Гордеев отметил, что ВСУ лишились двух автомобилей и до 70 человек живой силы. Кроме того, при поддержке артиллерии мотострелковые подразделения отбили два атаки ВСУ севернее Приютного.
«Огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии поразили места дислокации и опорные пункты 116-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Константиновки. Уничтожили грузовой автомобиль с боеприпасами, пункт управления беспилотной авиацией и два пункта временной дислокации», — добавил руководитель пресс-центра.
Ранее Гордеев сообщил, что ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на Южно-Донецком направлении.
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