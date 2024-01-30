Спецоперация 30 января 2024, 07:23 ВС России сорвали шесть попыток усиления ВСУ на Южнодонецком направлении Российские силы сорвали на Южнодонецком направлении шесть попыток усиления ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные сорвали шесть попыток украинских боевиков усилить свои позиции на Южно-Донецком направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал глава пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

«На Южно-Донецком направлении подразделения „Востока“ продолжают выполнение боевых задач. В течение прошлых суток пресекли шесть попыток ВСУ усилить передовые позиции в районах Старомайорского, Приютного и Новомихайловки», — сказал он.

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Гордеев отметил, что ВСУ лишились двух автомобилей и до 70 человек живой силы. Кроме того, при поддержке артиллерии мотострелковые подразделения отбили два атаки ВСУ севернее Приютного.

«Огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии поразили места дислокации и опорные пункты 116-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Новомихайловки и Константиновки. Уничтожили грузовой автомобиль с боеприпасами, пункт управления беспилотной авиацией и два пункта временной дислокации», — добавил руководитель пресс-центра.

Ранее Гордеев сообщил, что ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на Южно-Донецком направлении.