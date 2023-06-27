Спецоперация 27 июня 2023, 23:09 ВС России сорвали ротацию ВСУ около Кременной Офицер Марочко: российские военные уничтожили колонну ВСУ под Кременной РИА «Новости»

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Российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, уничтожив колонну с техникой и личным составом противника. Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российские бойцы неподалеку от Верхнекаменского ликвидировали колонну ВСУ. Украинские подразделения направлялись в район населенного пункта Белогоровка, где сейчас идут бои.

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«В связи с этим на украинские передовые позиции поступила команда от вышестоящего руководства о продлении нахождения личного состава и техники на неопределенный срок», — рассказал офицер.

Ранее Марочко сообщил об отводе украинский войск с передовых позиций под Купянском в Харьковской области. Причиной стало продвижение там российских сил, прорвавших оборону противника. В Минобороны рассказали, что российские военные отбросили на исходные позиции взвод ВСУ на Ореховском направлении. За минувшие сутки ВС РФ отразили украинские атаки также на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.