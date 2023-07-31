31 июля 2023, 13:07
ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении
Глава Минобороны Шойгу: ВСУ не удалось прорвать оборону на Ореховском направлении
Вооруженные силы России не дали украинским военным прорвать оборону на Ореховском направлении. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
«На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону», — сказал он.
Реклама
Шойгу отметил стойкость и самоотверженность, которую проявили подразделения 71-го мотострелкового полка и 810-й бригады морской пехоты. Он поблагодарил всех бойцов, которые помешали натиску противника.
Министр обороны уточнил, что 26 и 27 июля около населенного пункта Работино ВС России уничтожили свыше 400 украинских военных, а также 32 боевые бронированные машины, 31 танк ВСУ. В том числе речь идет о Leopard и двух единицах французской техники. Глава Минобороны России заявил, что противник потерял за месяц более 20 тысяч своих военнослужащих.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама