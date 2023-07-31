Важное 31 июля 2023, 13:07 ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении Глава Минобороны Шойгу: ВСУ не удалось прорвать оборону на Ореховском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России не дали украинским военным прорвать оборону на Ореховском направлении. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону», — сказал он.

Реклама

Шойгу отметил стойкость и самоотверженность, которую проявили подразделения 71-го мотострелкового полка и 810-й бригады морской пехоты. Он поблагодарил всех бойцов, которые помешали натиску противника.

Министр обороны уточнил, что 26 и 27 июля около населенного пункта Работино ВС России уничтожили свыше 400 украинских военных, а также 32 боевые бронированные машины, 31 танк ВСУ. В том числе речь идет о Leopard и двух единицах французской техники. Глава Минобороны России заявил, что противник потерял за месяц более 20 тысяч своих военнослужащих.