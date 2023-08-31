Спецоперация 31 августа 2023, 14:48 ВС России сорвали планы ВСУ окружить Работино, атаковав скопления противника Рогов: армия России сорвала очередную попытку ВСУ окружить Работино РИА «Новости»

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Подразделения ВС России сорвали попытку Вооруженных сил Украины окружить село Работино в Запорожской области. Российская армия нанесла точечные удары по скоплениям противника. Об этом РИА «Новости» сообщил глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Враг перебросил подкрепление на Ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое», — рассказал он.

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По словам Рогова, ВСУ сделали это, чтобы выровнять линию фронта и впоследствии окружить Работино. Однако план сорвали российские удары по местам скопления противника в лесопосадках. ВС РФ отбили основные атаки украинских войск и отбросили их от Вербового.

Несмотря на это, ожесточенные бои за Работино продолжились, резюмировал Рогов.

Ранее Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества.