31 августа 2023, 14:48
ВС России сорвали планы ВСУ окружить Работино, атаковав скопления противника
Рогов: армия России сорвала очередную попытку ВСУ окружить Работино
Подразделения ВС России сорвали попытку Вооруженных сил Украины окружить село Работино в Запорожской области. Российская армия нанесла точечные удары по скоплениям противника. Об этом РИА «Новости» сообщил глава местного общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Враг перебросил подкрепление на Ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое», — рассказал он.
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По словам Рогова, ВСУ сделали это, чтобы выровнять линию фронта и впоследствии окружить Работино. Однако план сорвали российские удары по местам скопления противника в лесопосадках. ВС РФ отбили основные атаки украинских войск и отбросили их от Вербового.
Несмотря на это, ожесточенные бои за Работино продолжились, резюмировал Рогов.
Ранее Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества.
ВСУ
Россия
Украина
Запорожская область
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