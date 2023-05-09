Спецоперация 09 мая 2023, 04:09 ВС России сорвали наступление ВСУ с помощью «Искандеров» «РВ»: ВС РФ бросили в бой «Искандеры» для остановки наступления ВСУ РИА «Новости»

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Российские силы несколько дней назад стали использовать в бою оперативно-тактические комплексы «Искандер» для поражения объектов и остановки наступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила «Русская весна».

По данным издания, 8 мая ракеты наносили удары по целям под Харьковом, где ранее зафиксировали концентрации украинских войск, готовящихся начать наступление для атак российских позиций.

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Современные ракетные комплексы «Искандер» предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 километров.

Ранее российские военные нанесли удар «Искандером» по пункту дислокации наемников из «Грузинского легиона» в Константиновке. По данным Минобороны, в результате атаки ликвидировали до 60 боевиков. В ведомстве акцентировали внимание, что наемники заняли в Константиновке здание библиотеки.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженным силам Белоруссии передали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении.