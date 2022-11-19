Важное 19 ноября 2022, 14:18 ВС России сорвали атаки ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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ВС России сорвали попытки атак украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

«Активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области», — доложил Конашенков.

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Артиллерия, штурмовая и армейская авиация Вооруженных сил России уничтожили свыше 60 военнослужащих и наемников противника, три танка, боевую машину пехоты и два бронетранспортера.

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Он добавил, что на Краснолиманском направлении упреждающие действия российских подразделений помогли пресечь попытку атаки со стороны двух ротных тактических групп ВСУ. Они пытались прорваться в направлении Червонопоповки и Площанки Луганской Народной Республики. ВС России ликвидировали до 50 украинских боевиков, а также три боевые машины пехоты и две бронемашины.