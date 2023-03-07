Спецоперация 07 марта 2023, 15:33 ВС России сбили украинский Су-24 в ДНР Минобороны: авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в ДНР

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Российская авиация сбила украинский самолет Су-24 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», — заявил он.

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В районе населенного пункта Марково в ДНР российские военные ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.

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Также на Донецком направлении в ходе активных действий южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки ликвидировали свыше 75 бойцов Вооруженных сил Украины. Российские подразделения уничтожили еще два танка противника, три боевые бронемашины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Смерч» и гаубицу Д-30.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Артемовск является важным узлом украинской обороны. Освобождение города поможет российским бойцам дальше идти в наступление. Он подчеркнул, что важным моментом для оборонного ведомства осталось сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей.