Спецоперация 09 февраля 2024, 12:55 ВС России сбили одного из лучших пилотов ВСУ Украинский летчик Лазаренко: сбит один из лучших пилотов ВСУ Рыков STAR-MEDIA/imago stock&people/globallookpress

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Российские летчики сбили одного из лучших пилотов Вооруженных сил Украины Владислава Рыкова в бою в ДНР. Об этом рассказал еще один летчик ВСУ Ростислав Лазаренко на своей странице в Facebook*.

«Это был лучший летчик и командир, которого я знал», — отметил он.

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Рыков совершил 385 боевых вылетов.

Как уточнил официальный представитель российского авиационного клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода в Telegram-канале, украинского летчика сбили над населенным пунктом Новотроицкое Донецкой Народной Республики. Это произошло во время вылета на самолете Су-25. Воевода уточнил, что Рыков проходил подготовку к управлению истребителями F-16.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в стране начали готовиться к приему американских самолетов. Там обустроят необходимую инфраструктуру для истребителей F-16.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.