Спецоперация 15 апреля 2024, 09:58 ВС России сбили беспилотник США под Соледаром soldiersmediacenter/Digital / Global Look Press

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Бойцы российского добровольческого корпуса из отряда «Ирбис», входящего в состав группировки «Юг», сбили под Соледаром малый разведывательный беспилотник RQ-20 Puma, который корректировал огонь американских гаубиц М777. Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий отряда.

«„Птичка“ предназначена для коррекции орудий американского типа. <…> Летает высоко и „видит“ далеко», — пояснил собеседник агентства.

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Дрон удалось сбить в районе Орехово-Васильевки. Модуль управления, содержащий полезную информацию о беспилотнике и его применении, уцелел. Боец предположил, что это поможет получить важные данные о том, откуда этот аппарат взлетает и что «видит».

В ночь на 15 апреля силы противовоздушной обороны нейтрализовали один украинский беспилотник над территорией Краснодарского края. А утром 14 апреля дежурным силам ПВО удалось перехватить на этой территории 10 беспилотников ВСУ. Летательные аппараты уничтожили около 07:00.