Спецоперация 18 ноября 2023, 12:45 ВС России разбросали на Херсонском направлении листовки с призывом к ВСУ сдаться РИА «Новости»: ВС России разбросали листовки с призывом к ВСУ сдаться РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы российской группировки войск «Днепр» разбрасывают с беспилотников листовки с призывами к ВСУ сдаться. Агитационные материалы распространяют над позициями украинской армии на Херсонском направлении, рассказал источник РИА «Новости».

«Листовки содержат в себе не только призывы к украинским военным сдаваться в плен и сохранять себе тем самым жизнь, но и подробную инструкцию, как это сделать правильно», — отметил собеседник агентства.

Реклама

По его словам, это работает: несколько десятков украинских боевиков уже сдались. Все они живы и в безопасности, при необходимости им оказывают медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что пленный солдат из Украины Владимир Пиявка отказался от возвращения в свою страну по обмену, решив остаться к России. Он заявил, что не хочет жить на Украине после того, как его, «как мяса кусок», кинули в бой. Мужчина пожаловался, что его мобилизовали прямо с работы, а во время первого же боя командиры «поубегали» и бросили мобилизованных.