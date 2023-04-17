Спецоперация 17 апреля 2023, 15:16 ВС России разбили на Херсонском направлении американскую гаубицу «три топора» Минобороны: ВС России уничтожили на Херсонском направлении М777 и более 55 бойцов ВСУ РИА «Новости»

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На Херсонском направлении за сутки погибли и получили ранения более 55 бойцов Вооруженных сил Украины. Российские войска уничтожили их автомобили и гаубицы, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Подразделения Вооруженных сил России нанесли противнику на Херсонском направлении огневое поражение. Боевые потери ВСУ превысили 55 человек. Они также лишились трех машин, самоходных гаубиц «Акация» и «Гвоздика», американской М777, также известной под названием «три топора».

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По словам Игоря Конашенкова, на Купянском направлении украинские подразделения потеряли до 35 военнослужащих, на Краснолиманском — более 70, на Донецком — свыше 270, на Южно-Донецком и Запорожском — до 60. ВСУ оставили без склада боеприпасов и ангара с техникой в Запорожской области, радиолокационных станций П-18 и 36Д6 в Харьковской области и других видов техники. ЧВК «Вагнер» взяла под контроль два квартала Артемовска.