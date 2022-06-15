ВС России ракетами «Калибр» уничтожили склад боеприпасов НАТО подо Львовом

Крылатые ракеты «Калибр» ВС России уничтожили склад боеприпасов к вооружениям, переданным Украине странами НАТО, во Львовской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности „Калибр“ в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777», — сказал он.

Конашенков сообщил, что средства ПВО РФ сбили украинский самолет Су-25 в районе ДНР. Он также заявил, что высокоточными ракетами уничтожена авиатехника воздушных сил Украины на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

Кроме того, российские ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО «Ураган» в районах Донецка и населенных пунктов ЛНР. За сутки артиллерия и ракетные войска РФ поразили 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских сил.