Спецоперация 29 марта 2023, 23:40 ВС России продвинулись на Марьинском направлении Врио главы ДНР Пушилин: ВС России продолжают продвигаться на Марьинском направлении РИА «Новости»

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Российские подразделения продолжают продвигаться на Марьинском направлении. Об этом врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в эфире Первого канала.

«Если берем Марьинское направление, то есть абсолютно четкое продвижение наших подразделений, не такое быстрое, как хотелось бы, но, тем не менее — это движение вперед, это освобождение Марьинки», — сказал он.

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Пушилин отметил, что на Угледарском направлении российские военные успешно отбивают контратаки противника. По его словам, на Краснолиманском направлении также наблюдается улучшение позиций. Глава ДНР напомнил, что самые активные боевые действия сейчас наблюдаются как в окрестностях Артемовска и внутри самого города.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил о поступательном уничтожении украинской армии и иностранных подразделений в боях за город Артемовск. Он отметил, что после освобождения Попасной битву за Артемовск командиры «Вагнера» спланировали еще прошлым летом. Победа в Артемовске станет «величайшим поворотом» в специальной операции, резюмировал Пригожин.