Спецоперация 21 января 2023, 01:01 ВС России продвинулись на 7 км в Запорожской области Член ВГА Рогов: за сутки российские военные продвинулись на 7 км в Запорожской области РИА «Новости»

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ВС России за сутки смогли продвинуться на глубину около семи километров в Запорожской области. Об этом глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

«За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около семи километров. В процессе окончательного освобождения не менее семи населенных пунктов», — написал он.

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Ранее Рогов заявил об ослаблении позиции ВСУ на Запорожском направлении. Большое количество группировок перебросили к Соледару и Артемовску. Украинское Минобороны сообщило о свыше 200 ударов со стороны российских подразделений. Бои ведутся от границы области с ДНР в сторону сел Ольговского, Малиновка, Чаривного и Белогорье.

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Также сообщалось, что российские военные начали наступательные действия в районе Орехова в Запорожской области. Рогов напомнил, что Орехов пока еще находится под контролем украинских боевиков.

Украинские военные активно готовили Запорожье к уличным боям. Они строили укрепрайоны, создали фортификационные сооружения и минировали объекты инфраструктуры.