Спецоперация 18 июля 2023, 12:49 ВС России продвинулись на 1,5 километра на Купянском направлении Минобороны: группировка «Запад» продолжила успешное наступление на Купянском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска провели успешное наступление на Купянском направлении и продвинулись на 1,5 километра в глубину. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки до 65 солдат, объявил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности», — сказал он.

Реклама

Войска заняли территорию до 1,5 километра в глубину и до двух — по фронту. У населенного пункта Котляровка Харьковской области разнесли склад боеприпасов 103-й бригады теробороны, вблизи Берестового, Калинового, Кисловки и Табаевки Харьковской области, Новоселовского ЛНР артиллерия и авиация ударили по украинским подразделениям.

Представитель Минобороны России сообщил, что боевые потери ВСУ за сутки составили до 65 человек. Украинские подразделения остались без трех автомобилей, двух боевых бронемашин и американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Новоселовское взяли под контроль, сообщили ранее военкоры «Русской весны». Российские военные в процессе наступления на Купянск захватили участок лесополосы возле поселка.