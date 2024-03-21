Спецоперация 21 марта 2024, 14:07 ВС России продолжили уничтожать украинские ДРГ на Белгородском направлении Минобороны: ВС России продолжают уничтожать ДРГ ВСУ на Белгородском направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие продолжают уничтожать украинские диверсионно-разведывательные группы на Белгородском направлении и препятствовать их проникновению на свою территорию. Об этом сообщило Минобороны.

«На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины», — отчитались в оборонном ведомстве.

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Отмечается, что за последние сутки ВС России нанесли огневое поражение местам сосредоточения формирования наемников и бригады украинской теробороны в Сумской области. Российские силы нанесли удары в районе Великой Писаревки, Ямного, Лукашевки, Александровки. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, чешскую боевую машину РСЗО Vampire и три пикапа.

Стало известно также, что на Купянском направлении украинские войска лишились до 40 человек. ВС России атаковали противника в районах населенных пунктов Терны, Червоная и Синьковка.