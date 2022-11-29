Спецоперация 29 ноября 2022, 16:25 ВС России продолжили наступление на Донецком направлении Минобороны: ВС России наступают на Донецком направлении РИА «Новости»

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ВС России наступают на Донецком направлении спецоперации. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих», — сообщил он.

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Также он рассказал, что в этой зоне спецоперации ВСУ остались без танка, пяти боевых машин и такого же количества автомобилей.

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Конашенков описал ситуацию и на других направлениях. По его словам, около населенного пункта Ивановка Харьковской области украинская армия провалила попытку атаки ВС России и была отброшена на сходные позиции.

Кроме того, ВСУ не смогли реализовать атаку около населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Этот провал стоил ВСУ потери свыше 40 единиц живой силы, двух боевых машин пехотного подразделения и четырех автомобилей. Также в ЛНР украинская армия лишилась зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».