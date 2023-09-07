Спецоперация 07 сентября 2023, 11:16 ВС России продолжили наступать на Купянском направлении в сторону Оскольского водохранилища Марочко: Российская армия успешно продолжила наступать на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военные продолжили движение в сторону Оскольского водохранилища, населенных пунктов Сеньково и Свердловка в ЛНР. Об этом РИА «Новости» заявил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

ВС РФ на Купянском направлении успешно продолжили наступать. Эксперт отметил, что за сутки они взяли несколько опорных пунктов ВСУ в районе Свердловки. Кроме того, российские военные улучшили свое тактическое положение с помощью продвижения от села Новоселовское по направлению к Сеньково.

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«После форсирования реки Жеребец наши войска продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища», — добавил Марочко.

Ранее ВСУ стянули дополнительные силы и технику в районы населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка Харьковской области. Украинское командование отправило боевиков для предотвращения прорыва со стороны российской армии на Купянском направлении. ВСУ также установили минные заграждения около Сеньково и Ковшаровки.