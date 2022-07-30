ВС России прицельно ударили по эшелону с элитным штурмовым батальоном президента Украины

ВС России 28 июля обезвредило на месте 140 единиц личного состава из железнодорожного эшелона, который перевозил перевозил элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

Это удалось сделать благодаря удару по станции Красноармейск, на которой стоял эшелон. Огонь вели из высокоточного оружия воздушного базирования.

«На месте уничтожено более 140 националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести», — заявил Конашенков.

Также он сообщил о технических потерях врага. По его словам, все находившиеся в месте удара боеприпасы выведены из строя.

По словам Конашенкова, на следующий день, 29 июля, ВС России тем же типом оружия ударили по пункту временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ. Это вражеское формирование располагалось около населенного пункта Яснобродовка в ДНР.

В результате выполнения этой задачи уничтожено до 30 единиц живой силы противника, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град».