06 марта 2023, 12:14
ВС России применили в зоне спецоперации высокоточные боеприпасы нового поколения — Минобороны
Минобороны: ВС РФ применили на СВО высокоточные боеприпасы нового поколения
Союзные силы использовали высокоточные боеприпасы нового поколения в зоне спецоперации. Об этом сообщили представители Минобороны. Кадры опубликовали в Telegram-канале ведомства.
По данным Минобороны, целью этих запусков стал склад ВСУ. В ведомстве отметили, что удар произвели по ангару, в котором силы противника хранили и ремонтировали бронированную боевую технику. Также представители министерства отметили, что эту локацию вычислили разведчики.
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«Высокоточный боеприпас пробил перекрытие и взорвался внутри ангара», — сообщили в Минобороны.
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Название и тип этого снаряда сотрудники министерства не разгласили.
По словам представителей ведомства, в результате этого маневра удалось уничтожить несколько единиц бронетехники и автомобили ВСУ, которые находились в помещении.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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