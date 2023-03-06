Спецоперация 06 марта 2023, 12:14 ВС России применили в зоне спецоперации высокоточные боеприпасы нового поколения — Минобороны Минобороны: ВС РФ применили на СВО высокоточные боеприпасы нового поколения Пресс-служба Минобороны

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Союзные силы использовали высокоточные боеприпасы нового поколения в зоне спецоперации. Об этом сообщили представители Минобороны. Кадры опубликовали в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, целью этих запусков стал склад ВСУ. В ведомстве отметили, что удар произвели по ангару, в котором силы противника хранили и ремонтировали бронированную боевую технику. Также представители министерства отметили, что эту локацию вычислили разведчики.

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«Высокоточный боеприпас пробил перекрытие и взорвался внутри ангара», — сообщили в Минобороны.

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Название и тип этого снаряда сотрудники министерства не разгласили.

По словам представителей ведомства, в результате этого маневра удалось уничтожить несколько единиц бронетехники и автомобили ВСУ, которые находились в помещении.