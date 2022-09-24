ВС России применили Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов | 360°

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ВС России применили Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов

РИА «Новости»: ВС России использовали Ту-214Р для вскрытия военных объектов Украины

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ВС России применили самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Он заявил, что это был один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки, который недавно отремонтировали.

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«Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса», — рассказал собеседник РИА «Новости».

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Среди распознаваемых Ту-214Р предметов — радиолокационные станции, командные пункты, и колонны военной техники.

Этот самолет-разведчик создали на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова. Эго прототипом и основой был гражданский лайнер Ту-214. Основным разработчиком разведывательного оборудования выступил концерн «Вега».

Ранее стало известно об успешном выполнении боевой задачи расчетами ВКС в зоне спецоперации России на Украине. Согласно сообщению Минобороны, военнослужащие этого подразделения за сутки ликвидировали свыше 220 украинских боевиков. Это заявление ведомства 23 сентября процитировал RT.

Самолеты

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

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