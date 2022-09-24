ВС России применили Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов | 360°

Спецоперация 24 сентября 2022, 11:49 Поделиться Telegram

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Viber ВС России применили Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов РИА «Новости»: ВС России использовали Ту-214Р для вскрытия военных объектов Украины РИА «Новости»

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ВС России применили самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Он заявил, что это был один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки, который недавно отремонтировали.

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«Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса», — рассказал собеседник РИА «Новости».

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Среди распознаваемых Ту-214Р предметов — радиолокационные станции, командные пункты, и колонны военной техники.

Этот самолет-разведчик создали на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова. Эго прототипом и основой был гражданский лайнер Ту-214. Основным разработчиком разведывательного оборудования выступил концерн «Вега».

Ранее стало известно об успешном выполнении боевой задачи расчетами ВКС в зоне спецоперации России на Украине. Согласно сообщению Минобороны, военнослужащие этого подразделения за сутки ликвидировали свыше 220 украинских боевиков. Это заявление ведомства 23 сентября процитировал RT.

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