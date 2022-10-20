ВС России применили на Украине сотни отечественных дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет» | 360°

20 октября 2022, 08:19
ВС России применили на Украине сотни отечественных дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет»
РИА «Новости»: армия России использовала на Украине несколько сотен дронов-камикадзе
Российские военные использовали в зоне спецоперации несколько сотен дронов-камикадзе отечественного производства. Об этом РИА «Новости» рассказал источник.
«С начала спецоперации на Украине российскими военными было применено уже несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов», — сказал он.
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Противника атаковали дроны-камикадзе «Куб» и два вида «Ланцет». Эти аппараты оказались эффективными в уничтожении зенитных ракетных систем Украины и радиолокационных станций, в том числе системы ПВО и контрбатарейной борьбы. Они также показали хорошую работу при атаках по скоплениям войск, причем как на открытой местности, так и в укрытии.
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Особенность таких барражирующих боеприпасов в том, что они почти незаметны в четырех диапазонах: радиолокационном, видимом, тепловом, акустическом. Украинские военные узнают о приближении дронов в последний момент, по звуку.
Обе модели разработала компания Zala Aero. «Куб» оснастили широким треугольным крылом, «Ланцет» — двумя крестообразными. Первый развивает скорость до 130 километров в час, второй — 110. Оба несут боевую часть весом три килограмма.
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