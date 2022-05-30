ВС России применили «Искандер» в зоне спецоперации на Украине. Кадры с места

Вооруженные силы (ВС) России используют оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-К» в зоне спецоперации. Журналисты телеканала «Звезда» поделились кадрами боевой работы установки, а также пообщались с членом экипажа.

На видео попал выезд на место выполнения задачи комплекса. Установку разместили в лесной чаще. Выйти на точную позицию экипажу помогали другие военнослужащие.

Сам комплекс укрыт сеткой. Это сделано для дополнительной маскировки. Однако вычислить принадлежность установки к ВС России все же можно: на сетке видна литера «V», которую считают отличительным знаком армии РФ.

Также на видео попали кадры выпуска снарядов. Камеру установили внутри ОТРК. Это позволило показать моменты развертывания установки. После запуска ракет локацию «Искандер-К» окутывают клубы темного дыма.

Место выполнения задачи не уточняется. Также остается в секрете и цель, по которой выпустили ракеты.

Член экипажа ОТРК отметил, что «Искандер» позволяет максимально точно выполнять боевые задачи.

«Крылатая ракета летит по непрямой траектории, огибая эту местность, ПВО противника, поражая цель. Комплекс очень точный, попадает метр в метр, и радиус поражения очень большой», — сказал он.