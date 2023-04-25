Спецоперация 25 апреля 2023, 15:38 ВС России пресекли попытку украинских войск перебросить резервы в Артемовск Минобороны: ВДВ и авиация России не дали ВСУ перебросить резервы в Артемовск Пресс-служба Минобороны

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Российские подразделения ВДВ и авиации пресекли попытку ВСУ перебросить свои резервы в Артемовск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Он отметил, что на Донецком направлении штурмовые отряды ведут активную работу по уничтожению украинских войск в западной части Артемовска.

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«ВДВ, оперативно-тактическая и армейская авиация <…> оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы», — подчеркнул Конашенков.

Южная группировка войск поразила украинские подразделениям ударами артиллерии. Это произошло около населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки ДНР. За минувшие сутки для поддержки штурмовиков в районе Артемовска российская авиация совершила девять вылетов. Артиллерия выполнила 62 огневые задачи.

Также российские войска пресекли работу четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР, сообщили «Известия».