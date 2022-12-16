16 декабря 2022, 13:41
ВС России пресекли попытки ВСУ пойти в атаку на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС РФ предприняли успешные упреждающие действия на Южно-Донецком направлении
ВС России пресекли попытку атаки усиленной роты ВСУ в направлении поселка Сладкое в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Успехов на Южно-Донецком направлении удалось достичь благодаря упреждающим действиям российской армии. Украинской роте нанесли комплексное огневое поражение. За сутки на этом направлении ликвидировали до 50 военнослужащих ВСУ и три боевых автомобиля.
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По информации Конашенкова, в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
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Есть также успехи на Донецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях. В Харьковской области ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков, на Красно-Лиманском — до 50, на Донецком погибли и ранены более 40 солдат ВСУ за сутки. Три украинские диверсионно-разведывательные группы оказались уничтожены в районе поселка Терны ДНР и села Червоная Диброва ЛНР.
Минобороны РФ
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Специальная военная операция РФ на Украине
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