Важное 16 декабря 2022, 13:41 ВС России пресекли попытки ВСУ пойти в атаку на Южно-Донецком направлении Минобороны: ВС РФ предприняли успешные упреждающие действия на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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ВС России пресекли попытку атаки усиленной роты ВСУ в направлении поселка Сладкое в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Успехов на Южно-Донецком направлении удалось достичь благодаря упреждающим действиям российской армии. Украинской роте нанесли комплексное огневое поражение. За сутки на этом направлении ликвидировали до 50 военнослужащих ВСУ и три боевых автомобиля.

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По информации Конашенкова, в районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

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Есть также успехи на Донецком, Купянском и Красно-Лиманском направлениях. В Харьковской области ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков, на Красно-Лиманском — до 50, на Донецком погибли и ранены более 40 солдат ВСУ за сутки. Три украинские диверсионно-разведывательные группы оказались уничтожены в районе поселка Терны ДНР и села Червоная Диброва ЛНР.