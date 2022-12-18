18 декабря 2022, 15:24
ВС России пресекли попытки украинских военных провести разведку боем в ЛНР
Минобороны: российские войска пресекли попытки бойцов ВСУ проведести разведку боем в ЛНР
Российские военные пресекли попытки бойцов ВСУ провести разведку боем в районе населенных пунктов Голиково и Кременная в ЛНР. Об этом 18 декабря заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Упреждающим огнем по штурмовым группам ВСУ пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная Луганской Народной Республики», — сказал он.
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Украинские войска потеряли около 60 бойцов убитыми и ранеными на этом направлении за сутки. Также ВСУ лишились одного танка и пикапа.
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Российская артиллерия с помощью огневого налета поразила резервы противника на Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР. ВС России ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США в Константиновке в ДНР. Также в Донецкой Народной Республике и в Запорожской области российские Вооруженные силы уничтожили три украинские диверсионные группы.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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