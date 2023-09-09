Спецоперация 09 сентября 2023, 13:25 ВС России предотвратили высадку десанта ВСУ у Тендровской косы Минобороны: ВС РФ предотвратили попытку высадки десанта ВСУ у Тендровской косы РИА «Новости»

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На Херсонском направлении Вооруженные силы России предотвратили попытку высадки десанта ВСУ у Тендровской косы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В этой же зоне ответственности основные усилия ВС России были сосредоточены на огневом поражении живой силы противника. Бойцы российской армии не допустили высадки ВСУ на острова в русле Днепра.

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За неделю ВС России уничтожили пять украинских диверсионно-разведывательных групп. ВСУ лишились до 335 военнослужащих, танка, 32 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

Вечером 8 сентября в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.