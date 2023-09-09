09 сентября 2023, 13:25
ВС России предотвратили высадку десанта ВСУ у Тендровской косы
Минобороны: ВС РФ предотвратили попытку высадки десанта ВСУ у Тендровской косы
На Херсонском направлении Вооруженные силы России предотвратили попытку высадки десанта ВСУ у Тендровской косы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В этой же зоне ответственности основные усилия ВС России были сосредоточены на огневом поражении живой силы противника. Бойцы российской армии не допустили высадки ВСУ на острова в русле Днепра.
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За неделю ВС России уничтожили пять украинских диверсионно-разведывательных групп. ВСУ лишились до 335 военнослужащих, танка, 32 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.
Вечером 8 сентября в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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