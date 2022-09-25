ВС России потопили украинский катер «Гюрза» в районе порта Очаков и уничтожили ЗРК «Оса-АКМ» | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 15:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВС России потопили украинский катер «Гюрза» в районе порта Очаков и уничтожили ЗРК «Оса-АКМ» Минобороны: около порта Очаков потоплен украинский катер «Гюрза» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные потопили катер «Гюрза» в Николаевской области Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Его слова процитировал ТАСС.

«Потоплен бронированный катер типа „Гюрза“ военно-морских сил Украины в районе порта Очаков», — рассказал он.

Реклама

Также Конашенков сообщил об уничтожении вражеской пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ». Она находилась в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области. Уничтоженная установка ЗРК была улучшенным вариантом комплекса войсковой ПВО времен СССР. Прототип Оса-АКМ» приняли на вооружение в 1971 году.

Реклама

Кроме того, ВС России успешно ударили по двум складам боеприпасов ВСУ, которые располагались в районах Антоновки и Андреевки ДНР. Также на территории республики удалось уничтожить вражескую радиолокационную станцию ПВО. Эту боевую задачу выполнили в районе Красноармейска ДНР.

0 0 0 0 0 0