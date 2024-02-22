Спецоперация 22 февраля 2024, 10:26 ВС России после бегства ВСУ из Авдеевки нашли польские мины и патроны из Италии МО: в Авдеевке остались более 200 польских мин и тысячи итальянских патронов Пресс-служба Минобороны

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Российские военнослужащие обнаружили в освобожденной Авдеевке иностранное оружие, а также боеприпасы из Польши и Италии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, ВСУ перед бегством из города оставили на позициях более 20 гранатометов и десятки автоматов Калашникова.

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«Там же штурмовыми группами найдены <…> более 200 мин польского производства, американские ручные гранаты, несколько тысяч патронов, изготовленных в Италии», — указали в пресс-службе.

Штурмовики ВС России нашли в Авдеевке терминал глобальной спутниковой системы Starlink. Противник использовал устройство для ориентирования, а также трансляции сигналов с беспилотников. Военные обнаружили в городе один из них — практически неповрежденный квадрокоптер, называемый в народе «Бабой Ягой».

Ранее Минобороны опубликовало видеозапись, где штурмовики рассказали, как пробивались к центру Авдеевки. По их словам, украинские боевики превратили подвалы домов в склады боеприпасов.