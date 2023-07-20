Спецоперация 20 июля 2023, 04:32 ВС России пошли в контратаку у Клещеевки — военкоры «РВ»: российские военные контратакуют ВСУ у Клещеевки РИА «Новости»

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ВСУ продолжают наступление на Клещеевском и Южнобахмутском направлениях. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Тяжелые бои у Клещеевки: враг штурмует высоты, наши контратакуют», — отметили военкоры.

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Украинские военные, как следует из сообщения, не прекращают попыток прорвать южный фланг Артемовска. Также противник стремится выбить российских военных с укрепрайонов на высотах и из опорников в лесопосадках у Клещеевки.

С обеих сторон работают артиллерия и минометы. Российские военные при этом также применяют FPV дроны-камикадзе, уточнили военкоры.

В боях западнее Клещеевки российская артиллерия уничтожила подразделение ВСУ. Также ударными вертолетами ВКС России поражена бронетехника противника, в том числе уничтожена БМП-1.

ВСУ также пытаются атаковать в районе Курдюмовки. Как добавили военкоры, в этом месте идут артобстрелы и бои.

Капитан ВСУ 72-й бригады Сергей Алымов ранее рассказал, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы крайне эффективно противодействуют украинским военным. По его словам, у ВС России такие средства РЭБ, что офицер по рации не слышал человека, которого при этом видел.