Важное 27 января 2024, 14:12 ВС России поразили ЗРК С-300 в Черкасской области Украины Минобороны: ВС России ударили по складам авиасредств поражения ВСУ

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Российские войска ударили по зенитному ракетному комплексу С-300 в Черкасской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России также атаковали украинские склады ГСМ и авиационные средства поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях.

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«Поражены: зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, живая сила и военная техника ВСУ в 102 районах», — указали в пресс-службе.

Системы ПВО также уничтожили семь украинских ракет HIMARS и Vampire.

В ведомстве добавили, что российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области на Южно-Донецком направлении. Противник потерял до 115 боевиков, а также две САУ «Акация». ВС России также ударили по живой силе и технике украинской армии в районе села Макаровка в Донецкой Народной Республике.

Ранее российские артиллеристы ликвидировали опорный пункт ВСУ на Купянском направлении. Для атаки они задействовали реактивные системы залпового огня «Град».