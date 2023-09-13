13 сентября 2023, 15:07
ВС России поразили живую силу ВСУ в районе острова Алексеевский
Минобороны: ВС РФ поразили 124-ю бригаду теробороны у острова Алексеевский
Вооруженные силы России поразили скопление живой силы 124-й бригады территориальной обороны Украины рядом с островом Алексеевский. В результате российские подразделения уничтожили более 80 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны.
«На Херсонском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады», — указали в ведомстве.
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Потери противника составили свыше 80 военнослужащих. Украинские военные также лишились двух автомобилей и артиллерийской системы М777 производства США.
Ранее войска России нанесли удар по пункту управления украинских БПЛА в Херсонской области в районе населенного пункта Берислав.
Также группировка «Днепр» уничтожила пункт управления бригады теробороны и лодку ВСУ в Херсонской области. ВС России ликвидировали 11 украинских боевиков и ранили еще шестерых. Две машины противника вышли из строя.
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