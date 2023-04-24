24 апреля 2023, 14:06
ВС России поразили выдвигавшиеся в Артемовск резервы ВСУ
Минобороны: выдвигавшиеся в Артемовск резервы ВСУ поразили близ Богдановки
Подразделения российских военных поразили в районе Богдановки резервы ВСУ, выдвигавшиеся в направлении Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве обратили внимание, что российские штурмовые отряды в настоящее время продолжают активные боевые действия в западных районах Артемовска на Донецком направлении.
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Противник при этом пытается продолжать оказывать сопротивление, но безуспешно. Так, за минувшие сутки авиация и артиллерия ВС РФ вместе с подразделениями ВДВ пресекли попытки ВСУ контратаковать с флангов, отметили в пресс-службе.
Кроме того, в районе населенного пункта Торское (ДНР) российские военные поразили командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. А в районах населенных пунктов Орехов и Каменское Запорожской области удар нанесли по двум узлам связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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