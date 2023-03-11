Спецоперация 11 марта 2023, 12:40 ВС России поразили украинский ЗРК Stormer HVM «Ланцетом». Видео Минобороны показало видео уничтожения «Ланцетом» британского ЗРК Stormer HVM в зоне СВО

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Российские военные поразили украинский зенитно-ракетный комплекс Stormer HVM британского производства в зоне проведения спецоперации. Минобороны опубликовало видео уничтожения техники.

Нанести точный удар удалось благодаря слаженной работе российских беспилотников на Донецком направлении. Сначала аппарат обнаружил цель с воздуха, а затем по ней ударили высокоточным барражирующим боеприпасом «Ланцет». БПЛА контролировал попадание снаряда и записал видео.

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«Барражирующие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ», — рассказали в Министерстве обороны.

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В ведомстве добавили, что такой тип снарядов используют для поражения артиллерийских орудий и самоходных артиллерийских установок, самоходных ЗРК, танков и другой бронетехники.

В России увеличивают производство передового вооружения для отправки российским военным в зону СВО. Представители "Ростеха" рассказали, что специалисты занимаются разработкой и поставкой современного оружия в армию. Ярким примером назвали беспилотники «Ланцет» и РСЗО «Торнадо-С».