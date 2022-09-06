ВС России поразили три пункта управления ВСУ под Харьковом и в Запорожье | 360°

Важное 06 сентября 2022, 13:36 Поделиться Telegram

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Viber ВС России поразили три пункта управления ВСУ под Харьковом и в Запорожье Минобороны РФ: ВС России поразили три пункта управления ВСУ под Харьковом и в Запорожье РИА «Новости»

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Российские военные за сутки поразили три пункта управления ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, ВС РФ продолжают ударять по военным объектам на территории Украины.

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«За сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области», — сказал он.

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Также российские силы поразили 52 артиллерийских подразделения, военную технику и солдат ВСУ в 161 районе.

Кроме того, ВС РФ «Калибрами» уничтожили крупное хранилище топлива группировки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

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