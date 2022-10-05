ВС России поразили три бригады ВСУ на Лисичанском направлении | 360°

Важное 05 октября 2022, 15:08 Поделиться Telegram

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Viber ВС России поразили три бригады ВСУ на Лисичанском направлении Минобороны России сообщило об уничтожении до 70 бойцов ВСУ на Лисичанском направлении РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар по позициям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Лисичанском направлении. В Минобороны сообщили, что в результате атаки удалось уничтожить до 70 военнослужащих противника.

ВС России поразили позиции 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Это случилось в районах поселков Белогоровка и Спорное, а также в районе села Яковлевка.

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«Уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами», — рассказал официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

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Военные продолжают выполнять спецоперацию. Под огонь ВС России на Краснолиманском направлении попала 93-я механизированная бригада ВСУ. В районе села Дружелюбовка Харьковской области и поселка Редкодуб ДНР удалось уничтожить более 90 украинских военнослужащих и семь единиц бронетехники.

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