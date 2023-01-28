Спецоперация 28 января 2023, 15:34 ВС России поразили три бригады ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: войска РФ поразили три подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Бойцы российской армии поразили три бригады Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

Российская авиация совместно с огнем артиллерии группировки войск «Центр» поразили 103-ю бригаду теробороны, 25-ю воздушно-десантную и 95-ю десантно-штурмовую бригады ВСУ. Подразделения ликвидировали около населенных пунктов Вишневое Харьковской области, Ямполовка в ДНР и у Серебрянского лесничества.

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«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Также украинские военные лишились боевой машины пехоты, двух боевых бронемашин и артиллерийской системы М-777 американского производства.

Вооруженные силы России и их союзники укрепили свои позиции на востоке и юго-востоке Угледара. По словам советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина, город занимает небольшую территорию, на которой расположена промышленная зона. Среди инфраструктуры есть две шахты, в которых могут скрываться бойцы ВСУ. Поэтому быстрого наступления там не будет.