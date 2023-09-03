Спецоперация 03 сентября 2023, 05:40 ВС России поразили склады ВСУ с боеприпасами для С-200 под Славянском Артиллерия России уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для С-200 под Славянском РИА «Новости»

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Склады украинских военных с боеприпасами для систем С-200 уничтожила артиллерия ВС России по Славянском.об этом рассказал начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили в разговоре с РИА «Новости».

Отмечается, ракеты этого комплекса ПВО украинские военные переделывают под поражение наземных целей, в частности ракетами С-200 Киев пытался атаковать Крымский мост.

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«Артиллерией группировки поражены пять складов с боеприпасами противника к пусковым установкам дивизиона С-200 в районе Славянска», — указал Минесашвили.

Он также добавил, что помимо этого в районе Карловки противник лишился пункта временной дислокации.

В в районах населенных пунктов Райское и Долгая Балка за сутки российские артиллеристы ликвидировали четыре самоходных артустановки польского производства Krab. Кроме того, ВС России нанесли ракетные удары по скоплению живой силы, вооружений и военной техники штурмовой бригады ВСУ.