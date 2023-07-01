Спецоперация 01 июля 2023, 20:23 ВС России поразили пункты управления группы ВСУ «Донецк» МО: ВС России ударили по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» РИА «Новости»

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Российские военные поразили пункты управления оперативно-тактической группы «Донецк» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, групповой удар нанесли при помощи высокоточного оружия морского и наземного базирования.

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«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В министерстве добавили, что в течение минувших суток противник пытался атаковать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Наступление сорвали российские бойцы. На Донецком направлении ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, а также различную технику, среди которой танк, несколько автомобилей и две гаубицы «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении российские войска ликвидировали до 90 украинских военных. На Южно-Донецком пресекли деятельность двух вражеских диверсионных групп.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о полной зачистке от ВСУ территории на левом берегу Днепра около Антоновского моста.