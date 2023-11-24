Спецоперация 24 ноября 2023, 15:47 ВС России поразили пункты размещения «Азова» высокоточным оружием и БПЛА Минобороны: ВС РФ нанесли 31 высокоточный удар по «Азову» и Иностранному легиону РИА «Новости»

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Российские войска поразили пункты размещения боевиков «Азова»* и Иностранного легиона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

С 18 по 24 ноября российские войска нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре противника. Также атака пришлась по арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, оружия, военной техники и базам горючего Вооруженных сил Украины.

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«Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований „Азов“*, а также Иностранного легиона», — уточнили в оборонном ведомстве.

В ночь на пятницу, 24 ноября, отечественная система противовоздушной обороны ликвидировала 16 беспилотников ВСУ. Из них ПВО уничтожила 13 дронов в небе над Крымом и еще три под Волгоградом.

*Запрещенная в России террористическая организация.